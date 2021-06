Shazam! Fury of the Gods, nuove immagini dal set: spunta Rachel Zegler in armatura dorata

Da qualche giorno sono iniziate le riprese di Shazam! Fury of the Gods, e iniziano a spuntare le prime immagini dal set. Una delle new entry del sequel è Rachel Zegler, e il suo ruolo non è stato ancora ufficializzato. Secondo alcuni potrebbe essere la sorella di Hespera (Helen Mirren) e Kalypso (Lucy Liu), già annunciate.

In ogni caso, come possiamo vedere anche nel post Reddit in calce alla notizia, Rachel Zegler è stata fotografata sul set di Shazam! Fury of the Gods con addosso un'armatura dorata.

La giovane attrice, per il momento, è nota soprattutto per il ruolo da co-protagonista nel remake (più volte posticipato a causa della pandemia) di Steven Spielberg di West Side Story, in cui reciterà al fianco di Ansel Elgort. Sarà la seconda americana di origine colombiana a unirsi a un progetto targato DC, dopo Sasha Calle, che sarà Supergirl nel film The Flash. Nel sequel di Shazam! dividerà il set con il confermatissimo Zachary Levi, che abbiamo visto in un recente video indossare il nuovo costume di Shazam.

A questo punto, è lecito aspettarsi, via via che le riprese proseguiranno ed entreranno sempre più nel video, nuovi aggiornamenti e nuove immagini di scena, che potrebbero chiarire alcuni aspetti di quella che sarà la trama di Shazam! Fury of the Gods.