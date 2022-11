Shazam! Fury of the Gods, il merchandising svela i nuovi costumi del sequel!

Dopo la foto del first look dei nuovi costumi di Shazam! Fury of the Gods, pubblicata da David F. Sandberg, ora un nuovo post legato al merchandising del film permette ai fan di dare un ulteriore sguardo ai look dei personaggi. Oltre al ritorno dei personaggi che abbiamo già visto nel primo film, il sequel avrà nelle new entry.

Ed è proprio una delle nuove star del film, Rachel Zegler, a condividere l'immagine dei Funko Pop! di Shazam! Fury of the Gods, tra i quali è presente anche il suo personaggio, Anthea. Ad agosto Warner ha rinviato Shazam 2, insieme ad altri titoli in uscita.



"Sono una Funko Pop!???" ha scritto emozionata l'attrice, condividendo l'immagine. Shazam! Fury of the Gods vede Billy Batson e i suoi fratelli adottivi che si trasformano in supereroi al solo urlo di "Shazam!", e in questo sequel sono costretti a tornare in azione per affrontare le Figlie di Atlante e impedire che utilizzino un'arma in grado di distruggere il mondo.



Nel cast del film Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Rachel Zegler, Adam Brody, Ross Butler, Meagan Good, Lucy Liu, insieme a Djimon Hounsou nei panni del Mago Shazam e il premio Oscar Helen Mirren nel ruolo di Esperida.



Non perdetevi il poster ufficiale di Shazam! Fury of the Gods, con Zachary Levi a bordo di un... monopattino?