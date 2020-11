Shazam! Fury of the Gods, anche Mark Strong è in attesa di notizie sul sequel

A conferma del fatto che Shazam!: Fury of the Gods si trova alle prime fasi dello sviluppo, anche a causa del recente slittamento dell'uscita a novembre 2022, Mark Strong ha rivelato di conoscere davvero pochi dettagli sul progetto.

"Mi sono divertito molto la prima volta e si è rivelata un grande successo" ha spiegato l'attore, di ritorno nei panni del dottor Thaddeus Sivana, durante una recente intervista con Collider. "Sto solo aspettando delle notizie. Penso che la sceneggiatura sia in fase di sviluppo e si stiano organizzando per girarlo. Ovviamente è stato tutto interrotto dalla pandemia, quindi le cose resteranno in sospeso fino a quando non sarà possibile filmare in sicurezza. Al momento è tutto segreto. Onestamente ne so molto poco. Non è che non voglio dirvi niente al riguardo, è solo che in realtà non so molte cose."

Diretto nuovamente da David F. Sandberg, il film rivedrà nel cast anche Asher Angel, Adam Brody, Meagan Good, Faithe Herman e ovviamente Jack Dylan Grazer, quest'ultimo apparso di recente nella serie We Are Who We Are di Luca Guadagnino. Le riprese del film sarebbero dovute iniziare nel corso dell'anno in vista di un'uscita ad aprile 2022, ma sono state rimandate a causa dei motivi che tutti conosciamo.

Cosa vi aspettate dal ritorno di Sivana? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi rimandiamo alle anticipazioni su Shazam! 2 fornite da Adam Brody.