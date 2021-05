Shazam! Fury of the Gods, ci sarà anche Mark Strong? Ecco la risposta dell'attore

Finalmente le riprese di Shazam! Fury of the Gods stanno per iniziare in quel di Atlanta, ma non sappiamo ancora chi saranno tutti i presenti all'appello sul set. Tuttavia, qualcuno ha già fatto sapere per certo se tornerà o meno... Vediamo cosa dice Mark Strong.

Intervistato da Den of Geek in occasione del suo nuovo film, il live-action Disney con Emma Stone Crudelia, l'interprete del villain del primo film di Shazam!, il Dr. Sivana, ha rivelato che non sarà parte del sequel.

"Ho parlato proprio ieri con il produttore perché ho visto che Zachary Levi ha twittato che stanno per partire le riprese ad Atlanta" ha spiegato Strong "Dr. Sivana non è in Shazam! 2".

"Quello che è successo è che nel film ci sono dei villain tutti al femminile, con Helen Mirren, Lucy Liu e forse anche qualcun altro. E a essere onesti, sono davvero felice di farmi da parte e lasciare spazio a delle donne come villain, perché a giudicare dal lavoro che hanno fatto Emma Stone e Emma Thompson in Crudelia, era davvero ora!" ha poi elaborato, elogiando i casting di Helen Mirren e Lucy Liu annunciati qualche mese fa.

Ma c'è forse la possibilità che lo rivedremo in un altro capitolo della saga? "Chi lo sa? Ha ancora dei conti in sospeso con Mister Mind" ha risposto, facendo riferimento alla scena mid-credit del primo film in cui era apparso al suo cospetto proprio il "minuscolo" villain.

Shazam! Fury of the Gods uscirà nelle sale a giugno 2023.