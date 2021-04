Shazam! Fury of the Gods, Lucy Liu raggiunge Helen Mirren nel cast: sarà una villain!

Cosa ne pensate della new entry? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, Zachary Levi ha iniziato l' allenamento in vista delle riprese di Shazam! 2 .

Mentre Mirren vestirà i panni della villain Hesperia, Liu darà infatti il volto a sua sorella, Kalypso . Entrambe sono figlie del dio greco Atlas, il quale è una delle fonti dei poteri di Shazam, in particolare della sua resistenza (oltre ad essa possiede il potere di Zeus, la forza di Ercole, la saggezza di Salomone, la velocità di Mercurio e il coraggio di Achille).

Poco settimane dopo che Shazam! Fury of the Gods ha accolto nel cast Helen Mirren , Variety e Deadline rivelano che l'atteso sequel DC potrà contare su un'altra star di alto profilo, ovvero Lucy Liu , il cui ruolo sarà legato proprio a quello dell'attrice premio Oscar.

