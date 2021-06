Shazam! Fury of the Gods, Jack Dylan Grazer promette: 'Sarà divertentissimo!'

Alla sua uscita nel 2019, Shazam! ha subito dimostrato di essere un film diverso dagli altri targati DCEU, grazie a un tono molto più leggero e a una formidabile energia comica. Siamo ora in attesa del secondo capitolo, Shazam! Fury of the Gods, e abbiamo già visto un primo trailer con Zachary Levi. Nel sequel, a quanto pare, ci sarà più azione.

Non mancherà di certo, però, una buona dose di comicità anche nel secondo capitolo di Shazam! Ne ha parlato recentemente il giovane Jack Dylan Grazer, che tornerà a interpretare il ruolo di Freddy Freeman, dando una piccola anticipazione di ciò che c'è da aspettarsi.

"Sono ad Atlanta in questo momento per girare Shazam 2 e sta andando tutto a meraviglia" ha raccontato Grazer a Comicbook.com. "È così divertente, e il nuovo costume di Zachary Levi è fantastico. Sarà un film davvero divertente e avremo davvero molta libertà. Il cast è fantastico: ci sono Helen Mirren, Rachel Zegler dal nuovo West Side Story, Lucy Liu. È un grande cast."

Nei giorni scorsi abbiamo visto Rachel Zagler in armatura dorata sul set di Shazam 2. Se il regista David F. Sandberg ha promesso un film di più ampio respiro, a giudicare dalle parole di Jack Dylan Grazer non mancherà in Shazam! Fury of the Gods la comicità, vera cifra stilistica del primo capitolo.