Shazam! Fury of the Gods: questa volta l'intro DC ci sarà in apertura del film

Le riprese di Shazam Fury of the Gods sono terminate, e adesso tocca alla fase di post-produzione. E a tal proposito, sappiate che questa volta vedremo anche la tipica intro dei film DC, che nel primo film capitolo delle avventure di Billy Batson era non pervenuta.

Non avrà ancora raggiunto uno status di iconicità pari a quella del Marvel Cinematic Universe, ma la sequenza animata che presenta il logo DC all'inizio delle pellicole prodotte da DC Films è stata ben accolta dai fan quando è stata introdotta, e ovviamente adesso si aspettano di vederla ogni volta che compare uno dei cinecomic sullo schermo.

Tuttavia, nel primo film di Shazam ciò non è accaduto, e gli spettatori si sono subito chiesti come mai, tanto da avviare discussioni al riguardo sui social, accompagnate dalle più diverse teorie.

Ma la verità, in quel caso, era la più semplice, anche se forse alquanto inaspettata: il regista si era dimenticato di inserirla nel montaggio finale.

Per questo, stavolta David F. Sandberg ci ha tenuto a "rassicurare" tutti su Instagram: "La gente ha dato di matto quando mi sono dimenticato di inserire questa intro nel primo Shazam. Beh, ora è nel sequel. Vediamo se rimarrà [anche dopo il montaggio finale]. Voglio dire, chi può saperlo... Per il 2023 potrebbero avere un nuovo logo o qualcosa del genere".

In effetti dovremo attendere ancora a lungo prima di vedere Shazam! Fury of the Gods sullo schermo, ma vi ricordiamo che i più attesi titoli DC come The Batman, Flash e Shazam 2 saranno al DC FanDome 2021, dove potrete trovare nuove anticipazioni e anteprime.