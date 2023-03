Shazam! Fury of the Gods: quanto hanno influenzato il film le novità all'interno del DCU?

Non molto tempo fa si è assistito ad un cambiamento sostanziale all'interno del DCU: rimescolamenti di carte, i nuovi CEO e diverse modifiche-tagli e aggiunte nei progetti futuri. Shazam! Fury of the Gods è stato influenzato da questa rivoluzione generale?

"No, perché è successo tutto dopo. Il film era stato completato alla fine dello scorso Ottobre", ha affermato il regista David F. Sandberg. Shazam! Fury of the Gods infatti doveva iniziare le sue riprese molto prima rispetto alla tabella di marcia corrente: parliamo del 2020, con una data di rilascio nel 2022, precisamente ad Aprile. La produzione poi è slittata a diversi anni dopo soprattutto a causa della pandemia, infatti il secondo capitolo di Shazam verrà alla luce il 17 Marzo 2023.

Nessun tipo di condizionamento è toccato al secondo capitolo di "Shazam!". Solamente lo scorso ottobre veniva finalmente annunciato che DC Film sarebbe diventato DC Studios, e la notizia dei due nuovi protagonisti a capo di tale universo: James Gunn e Peter Safran. Queste tempistiche confermano dunque l'affermazione del regista.

A tal proposito, ultimamente è sorta una domanda spontanea: Shazam di Zachary Levi farà parte del DCU di James Gunn? Le acque sono cambiate, e le prime stime al box office del secondo capitolo non promettono molto bene.