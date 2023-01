Shazam! Fury of the Gods, un indizio del regista sull'uscita imminente del trailer!

I fan di Shazam! non vedono l'ora di poter scoprire le nuove sequenze del sequel con il trailer di Shazam! Fury of the Gods. Ma quando sarà disponibile? Un'indicazione attendibile proviene direttamente dal regista del film, David F. Sandberg, che ha pubblicato su Twitter un'immagine che lascia presumere un'uscita imminente.

Nella foto si vede una schermata verde nell'area montaggio, con la scritta 'la seguente anteprima è stata approvata' e il marchio Warner Bros. La didascalia del post è piuttosto eloquente:"Fine di questo mese".



Pur non trattandosi di una conferma diretta è piuttosto plausibile che il nuovo trailer di Shazam! Fury of the Gods sarà distribuito a fine gennaio.

Il primo trailer del film venne distribuito la scorsa estate al Comic-Con di San Diego ma i fan attendono novità ormai da qualche mese. A dicembre, dopo numerose voci, Zachary Levi ha smentito il recast del film.



L'uscita di Shazam! 2 è molto vicina, e fissata al 17 marzo. Sequel di Shazam! e dodicesima pellicola del DC Extended Universe, Shazam! Fury of the Gods prosegue la storia di Billy Batson (Asher Angel), che insieme ai suoi fratelli adottivi si trasforma in supereroe pronunciando la parola Shazam!, dovrà fronteggiare le Figlie di Atlante e impedirgli di usare un'arma che potrebbe distruggere il mondo. Nel cast anche Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Rachel Zegler e Adam Brody.



Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Shazam!, il primo film del franchise uscito nel 2019.