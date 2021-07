Shazam! Fury of the Gods, un importante ritorno nella nuova foto dal set del sequel!

Mentre proseguono senza sosta le riprese di Shazam!: Fury of the Gods ad Atlanta, è arrivata in rete una nuova foto dal set che svela il ritorno di un importante personaggio introdotto nel primo capitolo.

Stiamo parlando del Mago Shazam di Djimon Hounsou, l'anziano mago che dona al giovane Billy Batson il potere di trasformarsi nel supereroe noto poi a sua volta come Shazam. Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, l'attore di A Quiet Place 2 è stato avvistato sul set di Atlanta nei panni del personaggio, pronto a prendere parte alle riprese.

Oltre al Mago e all'eroe interpretato da Zachary Levi, lo ricordiamo, è confermato il ritorno di Billy Batson (Asher Angel) e i membri della sua famiglia, tra cui Freddy (Jack Dylan Grazer), Eugen (Ian Chen), Pedro (Jovan Armand), Darla (Faithe Herman) e Mary (Grace Fulton). Le loro versioni adulte sono invece interpretate da Adam Brody, D.J. Cotrona, Ross Butler e Meagan Good.

Diretto nuovamente da David F. Sandberg, il sequel vedrà tra le new entry del cast star del calibro di Helen Mirren e Lucy Liu, ingaggiate rispettivamente per interpretare Hespera e Kalypso, le figlie del dio Atlas: qui potete trovare le foto di Helen Mirren sul set di Shazam! 2. L'uscita è prevista per il 2 giugno 2023.