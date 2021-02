Shazam! Fury of the Gods, ci sarà anche Henry Cavill? Ecco la risposta del regista

David F. Sandberg, il regista dei film di Shazam, risponde (con il suo solito senso dell'umorismo) ai rumor sulla possibile apparizione di Henry Cavill nei panni di Superman in Shazam! Fury of the Gods.

Ora che finalmente sappiamo quando inizieranno le riprese del sequel di Shazam, possiamo tornare a parlare dei personaggi che vedremo nel film.

Secondo gli ultimi rumor, che riprendono delle voci sul ruolo di Henry Cavill nel DCEU che risalgono a qualche tempo fa, l'interprete di Superman dovrebbe infatti fare la sua apparizione in Shazam! Fury of the Gods, ma il regista della pellicola, David F. Sandberg, ha voluto chiarire fin da subito la questione.

"Non commenterò i rumor sui casting per diverse ragioni. La prima è che non si può mai essere sicuri di nulla finché non accade. Eravamo a metà riprese del primo Shazam ed eravamo sicuri che Henry Cavill sarebbe stato nel film. Gli scooper ci avevano preso, e all'epoca avevano ragione, ma alla fine la notizia si è rivelata falsa" spiega, ricordando ciò che è successo con lo pseudo-cameo di Henry Cavill in Shazam!.

Nulla di confermato o smentito dunque, eccetto... "Posso confermarvi però che al 90% Shazam apparirà in Shazam 2. Quindi se siete fan di quel personaggio, Shazam 2 potrebbe piacervi".

Beh, questo sì che è uno scoop, non trovate?

Shazam! Fury of the Gods è ora atteso nelle sale per giugno 2023.