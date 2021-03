Shazam! Fury of the Gods, Helen Mirren sarà il villain del film!

Grandi notizie per Shazam! Fury of the Gods sequel del fortunato film del 2019 con protagonista Zachary Levi: è stata scelta l'attrice che interpreterà il villain del film, e risponde al nome di Dame Helen Mirren.

Si sa ancora molto poco sulla trama di Shazam! Fury of the Gods, e altrettanto si può dire per il suo cast, di cui abbiamo solo recentemente ricevuto aggiornamenti in merito grazie all'annuncio dell'aggiunta di Rachel Zegler in un "ruolo segreto".

Ora però sembrerebbero essere spuntati nuovi dettagli, principalmente grazie all'arrivo dell'attrice Premio Oscar Helen Mirren tra le fila del progetto.

Mirren infatti pare darà il volto alla villain del film Hespera, la figlia di Atlas, che coincidentalmente si andrebbe a ricollegare al personaggio della Zegler, in quanto le due attrici dovrebbero interpretare delle "sorelle con intenzioni che potrebbero non essere delle migliori", stando alle fonti citate dall'Hollywood Reporter.

Probabilmente sapremo qualcosa di più una volta cominciate le riprese, che per ora sarebbero programmate per partire tra maggio e giugno ad Atlanta, Georgia.

Diretto da David F. Sandberg, già regista del primo film, Shazam 2 vedrà il ritorno di Zachary Levi, Asher Angel, Adam Brody, Jack Dylan Grazer, Martha Milas e Faithe Herman. Al momento la sua uscita nelle sale è prevista per giugno 2023.