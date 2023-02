Shazam! Fury of the Gods: Helen Mirren racconta la sua esperienza sul set

Durante un'intervista per The Graham Norton Show, in cui erano presenti , Ariana DeBose Pedro Pascal ultimamente ospite di SNL, e Helen Mirren, quest'ultima ha parlato della sua esperienza sul set di Shazam! Fury of the Gods.

"Per favore, non chiedermelo."

Risponde inizialmente Helen Mirren, suscitando una risata generale. Prosegue dicendo che: "Ho voluto partecipare perché ho adorato il primo film di Shazam! Era un film dolce, divertente. Io non sono un'attrice da supereroe di solito, ma mi piace l'idea di questi ragazzi supereroi, quindi ho detto felicemente di sì".

Poi l'attrice ha raccontato alcuni aspetti non propriamente facili della sua esperienza: "Ma poi sono davvero ragazzi, e loro vivono in un altro mondo, parlano un linguaggio assolutamente incomprensibile. Quando stavamo insieme spesso chiedevo loro 'Scusate... di cosa parliamo?' E mi vergognavo di quante volte lo chiedevo..."

Nell'interpretare una delle figlie di Atlas in Shazam!, la Mirren rivela di essersi infortunata durante uno dei suoi stunt.

"Li hai fatti tutti tu gli stunt?'

'No, ne ho fatti alcuni. Ecco il mio dito da Shazam!'", ha risposto l'attrice al presentatore, mostrando successivamente in camera il suo mignolino non esattamente dritto: "L'ho rotto durante uno degli stunt, ma sono stata coraggiosa e non ho detto nulla".

Nonostante questo piccolo infortunio, per l'attrice l'esperienza su Shazam! Fury of the Gods è stata piuttosto divertente e piacevole.