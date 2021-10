Shazam! Fury of the Gods: Helen Mirren e Lucy Liu nel il first look del film

Lo scorso anno al DC FanDome venivano rivelati poster e logo di Shazam! Fury of the Gods. Quest'anno, è sempre il DC FanDome a offrirci un first look del film con un video dietro le quinte che svela tanti nuovi personaggi e dettagli del sequel, incluse le villain interpretate da Helen Mirren e Lucy Liu.

Non è ancora tempo di trailer per Shazam! Fury of the Gods, ma un primo sguardo al film non ce lo toglie comunque nessuno.

Si tratta di un video dietro le quinte che mostra il making of del film con protagonista Zachary Levi, assieme a qualche scena dalla pellicola, ma sono tanti gli elementi che saltano all'occhio.

Per prima cosa possiamo finalmente farci un'idea di come saranno Helen Mirren e Lucy Liu nei panni di Hespera e Kalypso, le villain della pellicola, e poi fa anche la sua comparsa il misterioso personaggio di Rachel Zegler, che sembra avrà a che fare prevalentemente con Freddy (Jack Dylan Grazer).

Inoltre, ci vengono mostrati mostri e creature mitologiche di ogni tipo, ma anche incredibili ambientazioni come la Library of Eternity e il Realm of the Gods.

E poi, i nuovi costumi, assurde esplosioni e tante scene d'azione.

"Abbiamo di tutto, non ci facciamo mancare niente" commenta Helen Mirren, e come darle torto.

Shazam! Fury of the Gods arriverà al cinema nel 2023.