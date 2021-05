Shazam! Fury of the Gods, Helen Mirren:'Esperia è il mio primo ruolo da cattiva!'

La star di Shazam! Fury of the Gods, Helen Mirren, ha raccontato il suo entusiasmo per l'interpretazione del suo primo villain in carriera, proprio nel sequel di Shazam! Mirren è una delle interpreti maggiormente eclettiche, capaci di passare da un film in costume ad una saga action come Fast & Furious, dove interpreta la madre di Deckard Shaw.

Helen Mirren si è da poco unita al cast di Shazam! Fury of the Gods, nel ruolo dell'antagonista, Esperia. In un'intervista con Access, Mirren ha dichiarato che il ruolo di Esperia potrebbe davvero essere il primo personaggio da cattiva che interpreta in una carriera lunga quasi cinque decenni.



"In realtà non ho mai interpretato cattivi. Penso che Esperia in Shazam! possa essere il primo che ho interpretato" ha risposto a precisa domanda.

Mirren ha proseguito l'intervista affermando di essere convinta che l'esperienza sarà molto divertente, confermando che non ha ancora iniziato le riprese del progetto DC. Il personaggio di Helen Mirren dovrebbe unirsi a quello di Lucy Liu per creare caos all'interno della trama del film.

Shazam! Fury of the Gods è il sequel di Shazam!, uscito nel 2019, con la regia di David F. Sandberg. La pellicola è basata sull'omonimo personaggio DC Comics ed è il settimo film del DC Extended Universe. Nel cast del primo film hanno recitato Zachary Levi e Asher Angel nel ruolo del protagonista Billy Batson/Shazam. Insieme a loro anche Mark Strong, Djimon Hounsou e Jack Dylan Grazer.

Tornerà anche Mark Strong in Shazam! 2 oppure lascerà il franchise?



Nel frattempo potete leggere la nostra recensione di Shazam! e recuperare il film prima dell'uscita del sequel.