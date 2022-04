Shazam Fury of the Gods è il primo film a fuggire da Avatar 2: cambia la data d'uscita!

Shazam Fury of the Gods è stato presentato al CinemaCon l'altro giorno, quando fu confermata la data d'uscita del 16 dicembre 2022. Tuttavia, con la conferma dell uscita di Avatar The Way of Water a dicembre, la Warner si è sbrigata a correre ai ripari.

Fino a poche ore fa infatti Shazam Fury of the Gods e Avatar The Way of Water erano previsti per lo stesso giorno, il 21 dicembre prossimo, ma stando a quanto riportato adesso da Deadline il cinecomix DC Films è stato anticipato di una settimana e adesso uscirà il 16 dicembre 2022.

La mossa si spiega col fatto che, come il primo film di Shazam!, anche il sequel ha probabilmente un budget inferiore rispetto alla media dei cinecomix DC e Marvel, quindi evidentemente la Warner Bros. è convinta che con una settimana d'anticipo sull'attesissimo nuovo film di fantascienza di James Cameron Shazam: Fury of the Gods potrà incassare a sufficienza per intascare quel tesoretto necessario a raggiungere il prima possibile il pareggio di bilancio. Il primo capitolo della saga del resto è stato un buon successo commerciale, e sebbene Avatar The Way of Water rappresenti certamente una grossa spada di Damocle, a quanto pare Warner è fiduciosa che il sequel possa comunque arrivare a dire la sua.

Shazam: Fury of the Gods, diretto da David F. Sandberg, è interpretato ancora una volta da Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer e Djimon Hounsou, e includerà anche le nuove arrivate Rachel Zegler, Helen Mirren e Lucy Liu.