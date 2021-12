Shazam: Fury of the Gods, nel film ci sarà un cameo di Gal Gadot?

Purtroppo il 2023 è ancora lontano, così come l'arrivo di Shazam! Fury of the Gods al cinema, ma non è detto che non ci sia qualcosa per cui gioire al momento per i fan DC: gli ultimi rumor indicherebbero infatti un possibile cameo di Gal Gadot a.k.a. Wonder Woman nel film.

Mentre il 2022 sarà un anno pieno di contenuti DC, con The Batman, il film di Flash, Black Adam e Aquaman: The Last Kingdom, per il sequel di Shazam dovremo aspettare il 2023. Tuttavia, pare che un altro grande supereroe (o meglio, supereroina) di casa farà la sua comparsa nella pellicola...

È il sito The Illuminerdi a riportare tale indiscrezione come esclusiva: secondo le loro fonti, infatti in Shazam! Fury of the Gods ci sarà un cameo di Wonder Woman.

La possibilità che ciò accada, dopotutto, è piuttosto alta, anche solo a partire dal titolo del film, e da chi ne comporrà il cast di personaggi: si parla infatti di Dei e divinità, come d'altronde è la premessa quando abbiamo un supereroe che possiede la saggezza di Salomone, la forza fisica di Ercole, la resistenza di Atlante, il coraggio di Achille, il potere di Zeus e la velocità di Mercurio, ma qui andremo addirittura più a fondo nella mitologia grazie alla presenza delle tre villain interpretate da Helen Mirren, Lucy Liu, e a quanto pare Rachel Zegler.

Le tre new entry in Shazam dovrebbero a loro volta interpretare delle divinità di cui per ora conosciamo l'identità solo di due (Hespera e Calypso). Queste dovrebbero inoltre essere le figlie di Atlante.

Con tutti questi Dei in circolazione, non sembra difficile che possa essere attirata l'attenzione della figlia di Zeus, la Principessa delle Amazzoni interpretata da Gal Gadot, Diana Prince alias Wonder Woman.

Ora tutto resta scoprire se, come e perché di preciso ci sarà questo cameo...

Shazam! Fury of the Gods arriverà nelle sale a giugno 2023.