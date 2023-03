Shazam! Fury of the Gods: Eminem pubblica un post promozionale facendo scatenare i fan

Eminem ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video promozionale di Shazam! Fury of the Gods in vista dell’uscita del cinecomic nelle sale americane il 17 marzo 2023, scatenando le reazioni dei fan dell’artista hip hop e di quelli dell’universo DC.

Una canzone di Slim Shady è stata utilizzata in uno dei primi teaser dedicati a Shazam! Fury of the Gods e si può intendere in questo senso la promozione del film da parte del rapper di Detroit che in qualche modo è stato coinvolto nel progetto.



Il post ha ottenuto reazioni di apprezzamento da parte dei follower di Eminem, al secolo Marshall Mathers, tra commenti di entusiasmo rispetto al film con protagonista Zachary Levy, confusione per l’anticipazione sul ritorno di un altro personaggio DC in Shazam! Fury of the God, domande su una presenza musicale del cantante di Detroit e incitazioni a far uscire un nuovo album dopo Music to Be Murdered By datato 2020.



Anche il primo capitolo di Shazam! Aveva goduto della presenza di una canzone di Eminem nella colonna sonora: se per il primo film la traccia scelta era stata My name is, per il sequel, che in Italia uscirà con un giorno d’anticipo rispetto al mercato statunitense, è stata usata Business, tratta da The Eminem Show del 2022.



Il team che sta dietro la produzione del film ha quindi esplicitato formalmente il proprio amore per la musica dell’autodefinitosi Rap God che in questo caso non ha scritto materiale originale come era successo invece in occasione di Venom.



In attesa dell’uscita nei cinema, vi lasciamo alle dichiarazioni di Zachary Levi su James Gunn e Peter Safran durante l’anteprima los angelina di Shazam! Fury of the Gods.