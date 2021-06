Shazam: Fury of the Gods, c'è già il primo trailer! Guardate il video con Zachary Levi

Le riprese di Shazam: Fury of the Gods sono appena iniziate ma sulla pagina ufficiale del social network Twitter di David F. Sandberg per il nuovo cinecomic DC Films è già spuntato il primo teaser trailer.

Il regista di Shazam, che torna a dirigere anche il secondo episodio della saga, ha condiviso con i suoi follower il video che trovate in calce all'articolo: nel filmato si può vedere la star protagonista del franchise, Zachary Levi, nei panni del supereroe Shazam, un mago adulto che vive nel corpo di un bambino preadolescente e che 'emerge' al solo pronunciare della parola magica 'shazam'. Il teaser non rivela ovviamente nulla della trama, ma fa intravedere quello che sembrerebbe essere un nuovo costume per il supereroe. Purtroppo il set è poco illuminato, come del resto fa notare lo stesso supereroe chiacchierone.

Con le riprese di The Batman terminate qualche settimana fa, attualmente sono tre i cinecomic DC Films in produzione: il primo è Black Adam, spin-off legato alla saga di Shazam! e incentrato sul villain numero uno di Shazam, che sarà interpretato da Dwayne 'The Rock' Johnson; The Flash di Andy Muschietti con Ezra Miller, Ben Affleck e Michael Keaton e per l'appunto lo stesso Shazam: Fury of the Gods.

Il nuovo film della saga presenterà il ritorno di gran parte del cast del film originale oltre alle new entry Helen Mirren nei panni della villain Hespera, Lucy Liu come Kalypso e Rachel Zegler. La data di uscita è fissata al 2 giugno 2023.