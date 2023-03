Shazam: Fury of the Gods, che disastro! Spot tv spoilera il ritorno di una famosa star DC

Dopo aver scoperto il numero delle scene post credit di Shazam Fury of the Gods, i fan in queste ore sono stati messi loro malgrado al corrente di un'informazione che forse avrebbero voluto tenersi da parte per la visione in sala.

Stiamo parlando del ritorno di Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, la cui presenza in Shazam: Fury of the Gods è stata clamorosamente spoilerato da uno spot tv come tanti andato tranquillamente in onda negli Stati Uniti in queste ore (potete vederlo nel post in calce all'articolo). Il disagio è stato commentato anche dal regista David F Sandberg, che evidentemente molto contrariato ha scritto sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter: "A quanto pare ci sono grossi spoiler su Shazam là fuori: se non volete scoprirli, non andate online oppure non guardate la televisione con la pubblicità...un buon consiglio a prescindere, comunque."

Il cameo di Gal Gadot di ritorno nei panni di Wonder Woman è particolarmente sorprendente, considerato il fatto che il destino dell'attrice nel ruolo è ancora a dir poco incerto, dopo l'annuncio del reboot della saga DC e i tanti tagli ai camei dei suoi ex colleghi di Justice League previsti per altri film in uscita, come The Flash e Aquaman & The Lost Kingdom. Lo stesso James Gunn non si è sbilanciato sul futuro di Gal Gadot, limitandosi a commentare finora che la DC non ha mai licenziato l'attrice.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Shazam Fury of the Gods.