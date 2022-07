Shazam! Fury of the Gods, David Sandberg spavaldo: 'Non ho paura di Avatar'

Quando si tratta di definire la data d'uscita di un film si tengono in considerazione alcuni fattori, tra cui, inevitabilmente, quello della concorrenza: meglio evitare la release in contemporanea con un altro potenziale campione d'incassi, non trovate? David F. Sandberg, però, sembra credere fortemente nel suo Shazam! Fury of the Gods.

Il film nel cui trailer abbiamo assistito al ritorno della Justice League si è infatti visto spostare la finestra di lancio principalmente per evitare l'uscita in concomitanza di Avatar: La Via dell'Acqua, attesissimo sequel del kolossal di James Cameron uscito nel 2009. Ma i Na'vi avrebbero davvero messo in pericolo il supereroe DC?

Secondo Sandberg assolutamente no: "Dovrebbe essere lui ad avere paura, sarebbe stata la fine di James Cameron" ha scherzato il regista, prima di aggiungere: "No, penso sarebbe andata bene, perché sono due film molto diversi. Voglio dire, guardate il primo Avatar. C'erano altri film che uscirono in contemporanea e fecero bene, specialmente a Natale... Tutti sanno che Avatar sarà tipo il più grande film di sempre, io andrò a vederlo, ma c'è spazio anche per Shazam!".

Cosa ne pensate? Il nostro supereroe sarebbe riuscito a reggere il colpo o sarebbe caduto miseramente sotto i colpi di James Cameron? Diteci la vostra nei commenti! Zachary Levi, intanto, ha parlato del budget ricevuto per Shazam! Fury of the Gods.