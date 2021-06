Shazam! Fury of the Gods, ecco il costume da villain di Helen Mirren!

Le nuove foto pubblicate su Twitter che provengono dal set di Shazam! Fury of the Gods, sequel di Shazam!, mostrano per la prima volta il look del villain interpretato dal premio Oscar Helen Mirren. Just Jared ha catturato le foto di Mirren sul set al fianco del collega Zachary Levi che indossa il costume da supereroe di Shazam.

La prima foto mostra Helen Mirren vestita per la battaglia, con il costume dotato di armatura intorno alle spalle, al petto e alla vita. Una spada è inguainata alla vita e in testa mostra una corona che circonda i capelli bianchi avvolti in una coda di cavallo. La seconda foto sembra mostrare una pausa tra un ciak e l'altro mentre Mirren e Levi mangiano insieme su un tavolo di legno da picnic.



Anche il regista del film, David F. Sandberg, ha alimentato l'hype intorno al film, facendo trapelare una foto della famiglia di Shazam che indossa i costumi dei supereroi:"Non so per quanto tempo possiamo impedire che i nuovi costumi vengano svelati, quindi ecco una foto che ho staccato l'altro giorno" ha scritto Sandberg.

Helen Mirren si è unita al cast di Shazam 2 nel ruolo di Hespera, uno dei villain del film. Hespera è la figlia di Atlas e la sorella del misterioso personaggio di Rachel Zegler. Lucy Liu interpreterà Kalipso, sorella di Hespera.

Diretto da David F. Sandberg, Shazam! Fury of the Gods è interpretato da Zachary Levi nel ruolo di Shazam, Jack Dylan Grazer nel ruolo di Freddy Freeman e Asher Angel nei panni di Billy Batson.



