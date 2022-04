Shazam Fury of the Gods: dal CinemaCon spoilerato il cameo di un grande supereroe DC!

Dopo la presenza del generale Zod in The Flash e i primi dettagli su Black Adam, dal CinemaCon arriva anche una grossa rivelazione su Shazam Fury of the Gods, il sequel del cinecomic Shazam! con protagonista Zachary Levi.

Nel filmato promozionale mostrato ai giornalisti presenti durante l'evento di Las Vegas, infatti, Warner Bros. ha svelato la presenza di un famoso supereroe DC nel nuovo film di Shazam. Se volete sapere di chi si tratta, ve lo anticipiamo nella descrizione del footage che trovate qui sotto:

"Il filmato esclusivo del CinemaCon inizia con Shazam (Zachary Levi) in un ristorante di lusso a Parigi. Il suo appuntamento è con Wonder Woman, anche se il viso della supereroina rimane fuori dall'inquadratura (in sostanza, un approccio simile a quello per il cameo di Superman alla fine del primo Shazam!). Shazam ad un certo punto si fa coraggio e prova a darle un bacio, che però Wonder Woman non ricambia. Lei fa per alzarsi e andare via, voltando le spalle a Shazam (ancora non la si vede in faccia quindi), ma l'eroe cerca di rimediare e la insegue. Mentre le si avvicina, Wonder Woman si gira e, sorpresa, al posto del volto di Gal Gadot sul corpo di Wonder Woman c'è la faccia del mago Shazam (interpretato Djimon Hounsou). La scena finisce e uno stacco mostra l'adolescente Billy Batson (Asher Angel) che si sveglia nel suo letto: l'intera sequenza precedente era un sogno del giovane protagonista, trasformatosi evidentemente in un incubo!"

Shazam Fury of the Gods uscirà il 16 dicembre 2022. Per altre notizie dal CinemaCon, ecco la descrizione delle scene in anteprima di Aquaman & The Lost Kingdom.