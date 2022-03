Shazam! Fury of the Gods, il cameo di Wonder Woman c'è? La risposta di Rachel Zegler

Si parlava da tempo di un cameo di Wonder Woman in Shazam 2, ma finora non avevamo conferme o smentite in merito. Come dovremmo considerare adesso le parole di Rachel Zegler.

Che di Dei e divinità ne avremmo parlato in Shazam! Fury of the Gods si sapeva già dal titolo (ma d'altronde, con un film in cui il protagonista è in possesso della saggezza di Salomone, la forza fisica di Ercole, la resistenza di Atlante, il coraggio di Achille, il potere di Zeus e la velocità di Mercurio, cosa potevamo aspettarci?), ma giravano voci che nella pellicola avremmo visto anche qualcun altro dalle origini divine... Wonder Woman.

La supereroina interpretata da Gal Gadot sembrava infatti un'ovvia scelta per un illustre cameo nel sequel diretto da David F. Sandberg, specialmente dopo il cameo di Superman in Shazam!.

Ma finora non avevamo avuto notizie in merito alla veridicità della cosa, almeno fino a quando, in un'intervista con Empire, non è stato chiesto un commento a una delle star del film, Rachel Zegler, che ha così risposto: "Non dirò molto, ma il set di Snow White non è stata la prima volta in cui ci siamo incontrate" .

Dobbiamo dunque prenderla come una conferma, dato che tale sembra essere?

