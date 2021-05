Shazam! Fury of the Gods, gli attori postano una foto insieme alla new entry Rachel Zegler

Mentre la produzione dell'attesissima Shazam! Fury of the Gods si prepara a partire in quel di Atlanta, probabilmente entro la fine di giugno, il cast "giovane" del cinecomic con protagonista Zachary Levy si è scattato una foto durante un'uscita di gruppo con una delle new entry del film, Rachel Zegler.

Vi ricordiamo che in questo momento ad Atlanta si stanno anche svolgendo le riprese del Black Adam con Dwayne "The Rock" Johnson, anti-eroe strettamente correlato al personaggio di Shazam! con cui in futuro dovrebbe anche incontrarsi.



Rachel Zegler è una debuttante a Hollywood, avendo battuto altre 30.000 candidate per il ruolo principale di Maria nell'imminente West Side Story di Steven Spielberg: il remake del leggendario musical, purtroppo ancora inedito a causa dei tanti posticipi dovuti alla pandemia, dovrebbe debuttare il prossimo dicembre, praticamente ad un anno esatto dalla sua originale data di uscita.

Per quanto riguarda il sequel di Shazam, i dettagli sul suo ruolo rimangono segreti ma sappiamo già che la Zegler è la seconda americana di origini colombiane ad essere scelta per cinecomic DC, dopo che qualche giorno Sasha Calle è stata annunciata come Supergirl nel prossimo film The Flash. Vi ricordiamo che nel 2019 Shazam!, basato sul personaggio di DC creato da Bill Parker e C.C. Beck, ha aperto in testa al botteghino conquistando un totale di $365 milioni al botteghino.

Il sequel vanterà la stessa squadra del film originale, con David F. Sandberg alla regia di una sceneggiatura di Henry Gayden e Chris Morgan, e probabilmente - come spiegavamo - si intreccerà con lo spin-off Black Adam, con protagonista Dwayne 'The Rock' Johnson.