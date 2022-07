Shazam! Fury of Gods, ci sarà un personaggio di Peacemaker: universi collegati quindi?

Apparentemente, sollevare dubbi sulla possibilità di connettere Shazam! Fury of Gods e la serie Peacemaker potrebbe suonare superfluo, visto che sono entrambi parte (seppur in modo diverso) del DCEU. Ma il canone non è più così rigido e la presenza di un personaggio condiviso crea problemi dopo le dichiarazioni di James Gunn.

Era da un po’ che non sentivamo parlare dell’amatissima serie di Gunn con protagonista John Cena. Non solo perché ormai tutta l’attenzione è concentrata sulle sue collaborazioni in arrivo nel Marvel Cinematic Universe: di recente, per le scene di Thor 4 coi Guardiani; nel futuro imminente (mancano appena dieci giorni al debutto) per la nuova serie animata I Am Groot. Ma soprattutto perché, in Italia, nonostante siano passati mesi dal debutto USA, di Peacemaker nessuna traccia: ormai abbiamo quasi perso le speranze.

Tale è l’attesa, che un personaggio appartenente alla serie potremmo vederlo addirittura su grande schermo, prima ancora di fare la sua conoscenza sul piccolo. In realtà, era già stato mostrato nel trailer del secondo capitolo di Shazam! presentato al San Diego Comic-Con, ma si trattava di un frame d’ambientazione museale in cui lo sfondo sfocato non aveva permesso al personaggio di essere individuato. Ora il regista David Sandberg conferma con un post che si tratterà di Rizwan Manji, interprete dell’addetto delle pulizie Jamil nella serie di Gunn. Il cameo è di per sé infinitesimale, come afferma anche il regista che infatti ha anticipato che si tratta effettivamente dello stesso personaggio, non ponendosi quindi il problema della connessione fra i due prodotti.

Nel momento in cui, però, ha scoperto che Jamil non è poi così secondario, poiché appare addirittura nel balletto iniziale di Peacemaker, sono sorti i dubbi. Questo perché, nonostante non si sia mai messa dichiaratamente in dubbio l’appartenenza di Peacemaker al DCEU, un problema era stato costituito dai vari insulti agli altri eroi pronunciati da Christopher Smith. James Gunn aveva infatti dovuto rispondere sulla canonicità di quegli insulti e quindi, di fatto, sulla canonicità dell’intera serie. Ora, in un certo senso, anche se quasi per sbaglio, semberebbe essere arrivata la conferma definitiva.