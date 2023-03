Shazam! Furia degli Dei da oggi in Italia: tutto ciò che dovete sapere sul nuovo film DC

Da New Line Cinema arriva oggi giovedì 16 marzo nelle sale cinematografiche italiane Shazam! Furia degli Dei, sequel della storia di Billy Batson, un teenager al quale basta pronunciare la parola magica “SHAZAM!” per trasformarsi nel supereroe e alter ego adulto Shazam.

Dotati dei poteri degli dei, Billy Batson e gli altri membri della famiglia adottiva con cui vive stanno ancora imparando a destreggiarsi tra la vita adolescenziale e quella di supereroi adulti: si ritroveranno però a fronteggiare le Figlie di Atlante, un vendicativo trio di antiche divinità giunte sulla Terra alla ricerca della magia che è stata loro rubata molto tempo fa. Così Billy, alias Shazam, e la sua famiglia, torneranno in azione per salvare i loro superpoteri, le loro vite e il destino del mondo. Per un succosa anteprima, date un'occhiata al trailer ufficiale di Shazam Furia degli Dei.

Nel sequel di Shazam! tornano tra i protagonisti le star già affermate nel primo capitolo: Zachary Levi nel ruolo di Shazam; Asher Angel in quello di Billy Batson; Jack Dylan Grazer è Freddy Freeman; Adam Brody di The O.C. interpreta Super Hero Freddy; e poi ancora Ross Butler come Super Hero Eugene; Meagan Good come Super Hero Darla; D.J. Cotrona interpreta Super Hero Pedro; Grace Caroline Currey è Mary Bromfield / Super Hero Mary; Faithe Herman interpreta Darla Dudley; e con Djimon Hounsou che torna a interpretare Wizard. Tra le new entry invece Rachel Zegler, Lucy Liu e Helen Mirren.

Il film è diretto da David F. Sandberg, già autore del primo Shazam! e famoso anche per Annabelle: Creation, ed è prodotto dal nuovo co-presidente dei DC Studios Peter Safran. La sceneggiatura è a cura di Henry Gayden e Chris Morgan, basato sui personaggi DC: il personaggio di ‘Shazam!’ è stato creato da Bill Parker e C.C. Beck.

Per altri contenuti scoprite quante scene post credit avrà Shazam Furia degli Dei.