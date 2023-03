Shazam! Furia degli dei incassa 'soltanto' 3,4 milioni di dollari all'anteprima di giovedì

Shazam! Furia degli dei, diretto da David F. Sandberg e in sala da ieri 16 marzo 2023, si è aggiudicato la cifra di 3,4 milioni di dollari nelle proiezioni in anteprima di giovedì. Un ottimo risultato, ma, se paragonato al box office iniziale del primo capitolo, il risultato è inferiore alle aspettative.

Il film Shazam! del 2019, infatti, guadagnò 6 milioni di dollari all'anteprima e 53 milioni all'inizio del weekend, mentre la nuova pellicola si attesta attualmente tra i 35 e i 38 milioni. Un passaparola si rende necessario per rivitalizzare la nuova avventura sul supereroe DC, eppure le recensioni negative – e in particolare il punteggio del 55% su Rotten Tomatoes, che definisce il film come "meno centrato e soddisfacente del suo predecessore" – rendono l'impresa sempre più ardua; similmente, Metacritic gli ha attribuito un punteggio di 47 su 100. Al contempo, però, molti spettatori affermano di averlo apprezzato. Per chi l'avesse già visto, ecco la spiegazione delle scene post-credit di Shazam! Furia degli dei.

La pellicola, sequel di Shazam! e dodicesimo capitolo del DC Extended Universe, vede Billy Batson e i suoi fratelli adottivi costretti a tornare in azione per combattere le figlie di Atlante, il celebre titano di seconda generazione della mitologia greca. Le riprese sono iniziale il 26 maggio 2021 in Atlanta (Georgia), ma la produzione ha successivamente subìto un ritardo a causa dello scoppio della pandemia di CODIV-19; infine, si sono concluse il 31 agosto 2021.

A fronte del debutto sottotono, una domanda sorge spontanea: Shazam! Furia degli dei avrà un terzo capitolo?