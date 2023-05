Shazam! Furia degli Dei disponibile on demand in Italia, primi 10 minuti gratis su YouTube

Con la data d'uscita dell'edizione home-video di Shazam! Furia degli Dei sempre più vicina, anche questa volta Warner Bros Italia ha riproposto una strategia promozionale che abbiamo imparato a conoscere bene negli ultimi tempi, quella dell'anteprima gratuita su YouTube.

Shazam! Furia degli Dei, una produzione di Peter Safran e New Line Cinema distribuita da Warner Bros Pictures e diretta dal regista David F. Sandberg, è disponibile per l’acquisto e il noleggio on demand sulle piattaforme Apple TV, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity: per l'occasione, Warner Bros ha reso disponibili su YouTube i primi dieci minuti del film, in maniera totalmente gratuita. Se siete curiosi, potete far partire il video che trovate all'interno dell'articolo.

Dotati dei poteri degli dei, Billy Batson e gli altri membri della famiglia adottiva con cui vive da sempre stanno ancora imparando a destreggiarsi tra la vita adolescenziale e quella di supereroi adulti. Si ritroveranno però a fronteggiare le Figlie di Atlante, un vendicativo trio di antiche divinità giunte sulla Terra alla ricerca della magia che è stata loro rubata molto tempo fa. Così Billy, alias Shazam, e la sua famiglia, torneranno in azione per salvare i loro superpoteri, le loro vite e il destino del mondo.

