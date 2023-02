Shazam! Furia degli dei: Zachary Levi chiama la sua 'family' nella nuova anteprima

In rete è arrivata in streaming la prima clip di Shazam! Furia degli dei, il secondo capitolo del franchise con protagonista Zachary Levi e quart'ultimo film appartenente all'ormai defunto DCEU inaugurato da Warner insieme Zack Snyder. Arriveranno poi The Flash, Blue Beetle ad agosto e Aquaman 2 a dicembre prima del debutto del DCU di James Gunn.

La clip in questione è molto breve e dà l'idea di trovarsi davanti un supereroe enorme fisicamente ma che ancora ha il temperamento di un adolescente. Nella clip vediamo infatti Shazam dialogare con la villain interpretata da Helen Mirren e ironizzare sulla sua età molto avanzata, prima di chiamare a raccolta la Shazam Family!

Con l'uscita di Shazam! Furia degli dei fissata al 17 marzo 2023, probabilmente vedremo qualche altra nuova clip estratta o magari anche un trailer finale. James Gunn e Peter Safran hanno annunciato i loro primi progetti per il nuovo DCU, che comprende un reboot di Superman intitolato Superman: Legacy e un reboot di Batman dal titolo The Brave and the Bold. Tuttavia, è stata lasciata aperta la possibilità che personaggi come Aquaman, Wonder Woman e Shazam rimangano nel DCU così come sono. È stato inoltre confermato che Shazam! Furia degli dei continuerà a svolgersi nello stesso universo del film The Flash che resetterà la linea temporale del DCU.

Shazam! Furia degli dei vedrà il ritorno di Zachary Levi nel ruolo principale di Shazam/Billy Batson insieme alla maggior parte del cast dell'originale: Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Djimon Hounsou, Meagan Good, Grace Fulton, Ross Butler e D. J. Cotrona.

I villain di questo sequel saranno interpretati da Helen Mirren e Lucy Liu nei panni rispettivamente di Hespera e Kalypso, note come Figlie di Atlante. Nel cast troveremo anche Rachel Zegler, stella del remake di West Side Story diretto da Spielberg.

Nel frattempo, mentre vi rimandiamo all'ultimo trailer di Shazam 2, Zachary Levi è sicuro che uno Shazam 3 verrà realizzato.