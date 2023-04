Shazam: La Furia degli Dei: Il regista reagisce al parere di Bruce Campbell

Da quando è uscito nelle sale, Shazam 2 è stato oggetto di numerose critiche, portando nel corso delle settimane successive a fare del film un vero e proprio flop al botteghino. Se questo certamente è un dispiacere per chi vi ha lavorato, non significa per forza che tutti la prendano male, come il regista stesso, che pare averla presa con ironia.

È stato lo stesso David F. Sandberg a condividere su Twitter la sua reazione ad una battuta fatta da Bruce Campbell sui deludenti incassi al botteghino del film DC.

Il regista infatti ha di recente pubblicato una clip di Sam Raimi, che parla di quanto gli sia piaciuto il primo Shazam. Tuttavia nello stesso tweet, Sandberg ha reso noti anche alcuni filmati di Campbell durante la proiezione di Evil Dead Rise, il tutto accompagnato dalla didascalia "come è iniziato vs come è finito".

Ciò che si vede nel video suddetto in effetti non è che faccia fare proprio una bella figura alla pellicola con protagonista Zackary Levi, alla domanda di un fan se l'attore avesse visto il film infatti, l'interprete di Ash ha replicato con una risata prima di aggiungere "come nessun altro". C'è da dire che non è la prima volta che l'attore infiamma il pubblico, ricordiamo quella volta in cui Bruce Cambell ha zittito uno spettatore molesto.

La mossa di Sandberg ha però generato il malcontento tra i fan, che non hanno preso proprio bene l'opinione del protagonista di Evil Dead.

Questo ha portato a numerosi commenti negativi sotto il post del regista, tra cui si possono leggere cose del tipo "merda, è così irrispettoso amico", oppure ancora "non capisco perchè Bruce Campbell abbia detto così".

Nell'attesa che le acque si calmino potete leggere la nostra recensione di Shazam: La Furia degli Dei.

Trovate il tweet postato dal regista, come sempre, in calce a questa notizia.