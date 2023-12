Shazam: Furia degli Dei: quando e dove vedere il film DC in tv e in streaming

Oltre all'imminente uscita di Aquaman e Il regno perduto, gli ultimi capitoli dell'universo cinematografico noto come DCEU tornano alla ribalta anche in tv e in streaming con Shazam: Furia degli Dei.

Ll’irriverente blockbuster targato DC Comics sarà in prima tv su Sky venerdì 22 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma NOW e on demand su Sky.

Basato sul personaggio DC creato da Bill Parker e C.C. Beck e diretto ancora una volta da David F. Sandberg, il film include nel cast i protagonisti Zachary Levi, nel ruolo di Shazam e Asher Angel, che torna ad interpretare il giovane alter-ego Billy Batson, e si arricchisce della presenza delle new entry Rachel Zegler, Lucy Liu e Helen Mirren. La storia è quella di Billy Batson, un teenager al quale basta pronunciare la parola magica “SHAZAM!” per trasformarsi nel supereroe adulto Shazam: dotati dei poteri degli dei, Billy Batson e gli altri membri della famiglia adottiva con cui vive si ritroveranno però a fronteggiare le Figlie di Atlante, un vendicativo trio di antiche divinità giunte sulla Terra alla ricerca della magia che è stata loro rubata molto tempo fa.

