Shazam: Furia degli Dei, dopo il flop al box office il film DC ripiega sul digitale?

L esordio di Shazam Furia degli Dei è stato pessimo sia a livello domestico che internazionale, al punto che Warner Bros Discovery potrebbe aver deciso di correre immediatamente ai ripari anticipando di molto l'uscita sul mercato digitale.

Secondo la pagina del film su Prime Video, infatti, il sequel di Shazam! sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 17 aprile: ciò significa che il film di David F Sandberg, arrivato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo solo da pochi giorni, avrà praticamente solo un mese di esclusiva nei cinema prima di raggiungere le piattaforme digitali, un lasso di tempo addirittura più breve persino rispetto alle rinnovate finestre cinematografiche dell'era della pandemia (finestre che proprio Warner Bros aveva contribuito ad infrangere, decidendo di distribuire l'intera line-up del 2021 in uscita contemporanea tra grande schermo e HBO Max).

Un risultato non troppo felice per Shazam! Furia degli Dei, che di certo non gioverà alla saga quando arriverà il momento di deciderne il futuro: come saprete, infatti, l'universo DC sta andando incontro ad un drastico cambio di rotta, con The Flash che offrirà - grazie alle sue trame legate ai viaggi nel tempo e al Multiverso - la possibilità di un epocale reboot, con il franchise che ripartirà da zero con Superman: Legacy di James Gunn, previsto per luglio 2025. Da segnalare che, tra The Flash e il nuovo film di Superman nonché primo film del DCU, nel corso del 2023 usciranno altri due film legati al DCEU, Aquaman & The Lost Kingdom e Blue Beetle; inoltre, ad ottobre 2024 e ad ottobre 2025 i DC Studios pubblicheranno anche gli attesissimi Joker: Folie à Deux e The Batman: Parte Due, che però faranno parte dell'etichetta 'DC Elseworlds', contenitore di tutti i progetti slegati dal DCU.

