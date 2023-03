Shazam: Furia degli Dei, fan di Snyder speravano nel flop? Zachari Levi: 'Triste ma vero'

Shazam è uno dei pochi superstiti del DC Extended Universe che fu: il personaggio di Zachary Levi ha avuto modo in questi giorni di tornare in sala con un secondo film che, però, non sta rispettando le aspettative dal punto di vista dell'incasso. Ma a cosa è dovuto il possibile flop di uno degli ultimi film della vecchia guardia DC?

A parlarne, dopo la preghiera di Rachel Zegler ai fan del franchise, è stato proprio Zachary Levi, che su Twitter ha ammesso di non ritenere improbabile l'ipotesi che più di un fan di Zack Snyder sperasse effettivamente nel fallimento del film al box-office.

"Anche questo è vero. Triste, ma vero. Quanto poi questo incida effettivamente sul box-office sta alle interpretazioni di ognuno di noi. Ma penso che il nostro problema più grosso sia il marketing, questo è un film per famiglia, ma un sacco di famiglie non lo sanno, ed è davvero imbarazzante. [...] Non ho alcun problema con i fan di Snyder. Il problema ce l'ho solo con chi spera di distruggere qualcosa semplicemente perché non è ciò che voleva lui. Questo è odio, non amore" sono state le parole dell'attore. E voi, quanto pensate abbia influito tutto ciò sui pessimi risultati del film? Fatecelo sapere nei commenti! Il regista David F. Sandberg, intanto, ha ha commentato ironicamente il flop di Shazam: Furia degli Dei.