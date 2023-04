Shazam Furia degli Dei, disponibili online i primi 10 minuti del film DC

Dopo l'l'annuncio dell'edizione home-video di Shazam! Furia degli Dei, Warner Bros. Discovery ha celebrato l'uscita dell'edizione in digitale pubblicando i primi 10 minuti del film su Twitter: si rivelerà una scelta efficace?

La pellicola DC non ha certo riscosso il successo sperato dopo l'arrivo in sala il 17 marzo 2023, poiché ha incassato "soltanto" 121 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget che si aggira tra i 110 e i 125 milioni. In particolare, i primi 10 minuti mostrano le figlie di Atlas (Helen Mirren e Lucy Liu) che irrompono in un museo per ottenere il Bastone mistico, mentre Shazam (Zachary Levi) si trova in una clinica di un pediatra a parlare dei suoi traumi.

Il più sconvolto dal flop, però, è Levi stesso, l'interprete del protagonista: "Penso che Shazam! Furia degli Dei sia molto meglio del primo capitolo" ha dichiarato durante la Chicago Comic and Entertainment EXPO (C2E2). "Tuttavia, molte persone non sono dello stesso parere..." Probabilmente, la scelta di pubblicare un estratto su Twitter da parte di Warner Bros. Discovery ha proprio lo scopo di testimoniare la qualità della pellicola, e, magari, dargli una seconda possibilità – soprattutto economica – in concomitanza dell'uscita in edizione digitale e home-video: riuscirà a ribaltare le sorti del disastroso box-office – almeno in parte?

Il formato 4K, il Blu-ray e il DVD saranno disponibili dal 23 maggio 2023. Per scoprire se il film diretto da David F. Sandberg è davvero tanto pessimo, ecco la recensione di Shazam! Furia degli Dei, che mette in luce una formula efficace e all'altezza della precedente.