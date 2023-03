Shazam: Furia degli Dei, cosa mostrano le scene post-credit? Spiegazione del finale

Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, Shazam Furia degli Dei include due diverse scene post credit, una inserita al termine della sigla conclusiva del film e un'altra nascita dopo il lungo elenco di titoli di coda.

Ma cosa mostrano le scene post-credit di Shazam: Furia degli Dei? Ve lo raccontiamo nei prossimi paragrafi.

La prima scena dopo i titoli di coda di Shazam 2 è forse quella più sorprendente, specie considerate le vicende 'extra-film' che stanno caratterizzando la saga DC dietro le quinte: nella sequenza infatti compaiono due star a dir poco legate a James Gunn, il nuovo co-presidente dei DC Studios (l'altro è Peter Safran, produttore di Shazam: Furia degli Dei) vale a dire Emilia Harcourt (Jennifer Holland – moglie di James Gunn) e John Economos (Steve Agee), due personaggi introdotti proprio in The Suicide Squad e Peacemaker di Gunn. I due personaggi incontrano Shazam e, dopo avergli dimostrato di conoscere la sua identità segreta, lo invitano ad unirsi alla Justice...League? No, alla Justice Society, con gran sorpresa (e un pizzico di delusione) da parte del protagonista.

La seconda scena post-credit invece mostra il ritorno di Dr Sivana di Mark Strong, villain del primo episodio di Shazam!: il cattivo è ancora dietro le sbarre ma ad un certo punto viene raggiunto dal suo compare Mr. Mind, il bruco alieno dotato di poteri telepatici. Mr Mind sta architettando un misterioso piano, e invita Sivana a tenersi pronto notando che molto presto avranno ciò di cui hanno bisogno per prendere il controllo del mondo.

Entrambe le scene chiaramente mettono in conto un possibile Shazam 3, o comunque un futuro del personaggio di Billy Batson nel nuovo universo DC: specialmente la prima sequenza, come dicevamo, dato che include personaggi e situazioni (si cita anche Amanda Waller, che avrà uno spin-off in arrivo targato James Gunn) legate al co-presidente dei DC Studios. Resta da vedere se e in che modo Shazam tornerà davvero nel DCU, quindi rimanete in attesa dei prossimi aggiornamenti.

Shazam Furia degli Dei è in programmazione nei cinema italiani, distribuito da Warner Bros Italia.