Shazam Furia degli Dei, ci sarà un terzo capitolo nel nuovo DCU? Risponde il regista

Shazam Furia degli Dei è arrivato in Italia questa settimana e debutta oggi venerdì 17 marzo anche negli Stati Uniti, ma i fan già si domandano quale futuro ci sarà per la saga con Zachary Levy dopo la creazione del nuovo universo narrativo DCU a cura di James Gunn e Peter Safran.

Shazam 3 si farà sotto la guida dei nuovi DC Studios? La domanda non può trovare una risposta completa al momento, e presumibilmente tanto dipenderà dal risultato che Shazam: Furia degli Dei otterrà al box office (considerando che Peter Safran è il produttore del film e le scene post-credit di Shazam 2 - delle quali parleremo nel dettaglio in un articolo targato spoiler di prossima pubblicazione - un possibile futuro targato James Gunn non è da escludere a priori) ma in queste ore il regista David F Sandberg, già autore del capitolo originale, ha avuto modo di commentare in questo modo:

"Ho sicuramente bisogno di una piccola pausa, avendo fatto due film di Shazam di fila, e per un eventuale terzo episodio ci vorrà molto tempo e molto lavoro", ha detto il regista. "In questo momento sento il forte desiderio di tornare a realizzare un piccolo film horror, qualcosa di veloce da creare e di divertente da girare."

Insomma, il futuro di Shazam non è ancora deciso e bisognerà aspettare un po' per saperne di più. Nel frattempo, continuate a rimanere sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti sulla saga DC.