Shazam! Furia degli Dei, già annunciata la data d'uscita dell'edizione home-video

A poche ore dall'annuncio della data di uscita di Ant-Man & The Wasp: Quantumania per il mercato home-video, possiamo rivelarvi anche quella di Shazam! Furia degli Dei, ultimo cinecomix DC Studios con protagonista Zachary Levi.

In questi minuti, infatti, ComicBook ha rivelato in esclusiva che Shazam! Furia degli Dei sarà disponibile in Premium Digital Ownership a partire da domani, venerdì 7 aprile, per il mercato Nord-Americano. Il film sarà disponibile per l'acquisto per $24,99 e per il noleggio di 48 ore per $19,99 sulle piattaforme digitali partecipanti. Successivamente, il sarà quindi disponibile in home-video fisico nei formati 4K, Blu-ray e DVD a partire da martedì 23 maggio.

Qui sotto i primi dettagli sui contenuti speciali contenuti nelle edizioni bluray, mentre la versione 4K di includerà in esclusiva il commento audio del regista David F. Sandberg:

SHAZAM! Let's Make a Sequel – featurette

The Rock of Eternity: Decked Out – featurette

The Shazamily Reunion – featurette

The Zac Effect – featurette

The Sisterhood of the Daughters of Atlas – featurette

Pay By Play: Scene Breakdown

Ben Franklin bridge collapse

Rooftop battle of the gods

Unicorn ride in Philadelphia

Epic showdown at the baseball stadium

The Mythology of Shazam! – featurette

Dopo i risultati negativi al box office per Shazam 2 e Ant-Man 3, sia Warner Bros che Disney hanno dunque rapidamente fissato le uscite dei rispettivi cinecomix in home-video, sia digital che fisico. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati per scoprire le date d'uscita per il mercato italiano, che saranno annunciate prossimamente.