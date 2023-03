Shazam Furia degli Dei malissimo al box office: il primo week-end è da 30 milioni

Shazam Furia degli Dei non ha lasciato il segno nel giorno di apertura negli Stati Uniti, e adesso il nuovo film DC Studios dovrà fronteggiare uno dei peggiori debutti in assoluto per la saga (ormai giunta al termine) del DC Extended Universe.

Il film è uscito venerdì con 11,7 milioni, inclusi 3,4 milioni dalle anteprime del giovedì, ma gli analisti prevedono un debutto sull'intero fine settimana di circa 30 milioni. Ciò segnerebbe uno dei peggiori esordi per un importante film di supereroi di Hollywood, nonché uno dei peggiori per un titolo nel DC Universe, compresi quelli rilasciati durante la pandemia. Senza contare il primo episodio della saga di Shazam!, che fece molto meglio con un'apertura domestica da 53,5 milioni nel 2019, non corretto per l'inflazione. Scream VI rimane uno dei principali contendenti per la classifica anche nel suo secondo fine settimana, e potrebbe guadagnare 18 milioni. Creed III segue con quasi 16 milioni.

Furia degli Dei è il dodicesimo capitolo del DC Extended Universe e il primo ad essere rilasciato nei cinema da quando il capo della Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha ingaggiato James Gunn e Peter Safran (produttore del franchise di Shazam!) per gestire i DC Studios e progettare una revisione completa della saga. Non è chiaro al momento quale sarà il futuro dei personaggi di Shazam: Zachary Levi, a questo proposito, ha dichiarato al The Hollywood Reporter: “Sono molto contento di questo film. … Spero che non sia l'ultimo."

