Shazam fa un "salto" nel 1984, sul set di Wonder Woman: fan art!

Lo Shazam che vedremo interpretato da Zachary Levi sarà indubbiamente esilarante e molto divertente. I fan devono averlo capito e hanno preso nuovamente "in mano" la locandina nella quale l'eroe beve una bibita gassata e l'hanno trasportata sul set di Wonder Woman 1984!

Ricordate l'immagine postata ieri che rivelava la presenza sul set di Wonder Woman 1984 di Chris Pine nei panni di Steve Trevor? Ecco, è proprio lì che un fan ha immaginato di inserire l'immagine di Shazam che beve la bibita. Che ve ne pare?

"Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), questo avviene urlando una sola parola - SHAZAM! - questo ragazzino orfano di 14 anni può trasformarsi nel Supereroe adulto Shazam (Levi), per gentile concessione di un antico mago. Ancora bambino nel cuore - racchiuso nel corpo di una divinità - Shazam se la spassa in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: divertirsi! Può volare? Ha una visione a raggi X? Può sparare lampi dalle mani? Può saltare il test di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le forze mortali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong)."

Shazam! arriverà in sala il 5 aprile del 2019 (USA).