Shazam!: Ecco l'impressionante trasformazione di Zachary Levi dopo un mese di allenamento!

Shazam! è uno dei prossimi cinefumettiche uscirà in sala, precisamente ad aprile 2019. Adesso possiamo vedere la straordinaria trasformazione fisica che sta esperendo, in piena sessione di allenamento per entrare nel ruolo e... giudicate voi, è incredibile!

Zachary Levi non ci sta davvero andando leggero con gli allenamenti per trasformarsi nell'eroe Shazam! In un solo mese di allenamenti intensivi ha messo su una corporatura incredibilmente possente e sembra proprio un'altra persona rispetto al ragazzo alto - ma pur sempre mingherlino - che abbiamo visto fino a poco tempo fa in giro per premiere (ndr. Justice League).

Che si stesse impegnando molto lo avevamo capito subito, fin dai primi post Instagram visti girare online, comunque il lavoro fatto finora sembra già incredibile, che ne pensate? Fino a 6 settimane fa - quando Levi venne scritturato per la parte - eravamo tutti molto preoccupati che non fosse adatto, a causa della sua fisicità non particolarmente massiccia e invece... Ci siamo sbagliati!

Date un'occhiata alle foto qui sotto, che fanno vedere il prima e il dopo e poi scatenatevi pure con i commenti!

Ps: le foto sono state scattate a 3 settimane di distanza, a 24 giorni esatti l'una dall'altra!

Shazam! arriverà in sala il 4 aprile 2019.