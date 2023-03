Shazam, Dwayne Johnson ha sabotato il film? Zachary Levi infuoca il web

Zachary Levi, l'attore protagonista di Shazam! Furia degli Dei, ha commentato il reportage esclusivo di The Wrap su una presunta scena post-credit del film che avrebbe dovuto includere Dwayne Johnson nei panni di Black Adam, dichiarando: "La verità ti renderà libero".

Secondo TheWrap, infatti, Dwayne Johnson avrebbe agito per sabotare la saga di Shazam, principalmente promuovendo a livello pubblico uno scontro tra il suo Black Adam e il Superman di Henry Cavill invece di quello molto più canonico (per i fumetti) tra l'eroe interpretato da Zachary Levi e l'anti-eroe dell'ex wrestler professionista, che condividono origini e poteri e che in DC Comics sono indissolubilmente legati.

Stando al magazine, inoltre, a livello privato The Rock avrebbe posto il veto ad una scena post-crediti pianificata per Black Adam, scena che avrebbe incluso la presenza di Shazam: nella sequenza, il supereroe di Levi veniva reclutato da Hawkman di Aldis Hodge e da gli altri eroi della Justice Society of America. Evidentemente, la sequenza è stata poi rielaborata per le scene post credit di Shazam Furia degli Dei.

Queste scottanti rivelazioni sarebbero arrivate a The Wrap grazie a due addetti ai lavori di alto livello di Hollywood, che hanno anche parlato di una strategia di Dwayne Johnson per posizionarsi al centro dell'universo DC, purtroppo per lui miseramente fallita sia a causa degli incassi poco entusiasmanti di Black Adam sia soprattutto per il reboot del franchise voluto da Warner Bros Discovery, che ha assegnato la società nelle mani dei nuovi co-presidenti Peter Safran e James Gunn. Come potete vedere nello screen in calce all'articolo, comunque, Zachary Levi ha commentato le informazioni di The Wrap tramite una storia sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram: le sue dichiarazioni sembrano convalidare l'articolo pubblicato dal magazine. The Rock adesso risponderà? Staremo a vedere.

Nel frattempo, sapete perché Shazam viene chiamato Captain Marvel in Furia degli Dei? No, non ha nulla a che fare con Brie Larson.