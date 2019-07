Shazam!: David F. Sandberg spiega le ragioni della cancellazione di una scena

La versione digitale di Shazam! sarà disponibile da domani e una delle sequenze cancellate dal montaggio finale del film circola già in rete ed è sul punto di diventare virale. Il regista del film, David F. Sandberg, ha colto la palla al balzo e per spiegare ai fan perché il combattimento tra Shazam e il dottor Sivana è stato modificato.

Come Sandberg ha spiegato in una serie di tweet, la sua intenzione era che il film arrivasse il più rapidamente possibile alla conclusione, dopo che la storia principale si era conclusa.

"Sul Blu-Ray dovrebbero esserci dei commenti da parte mia che parlano del perché le cose sono cambiate" afferma Sandberg "Per questo mi sono sentito un po' troppo ristretto coi tempi per svolgere al luna park l'intero terzo atto finale, quindi li abbiamo fatti volare su Philadelphia..."



In un diverso tweet conferma come non si debba tergiversare troppo una volta raccontata la trama principale e arrivare il più in fretta possibile alla conclusione.

Sebbene non sia stato ufficialmente annunciato, David F. Sandberg aveva dichiarato in precedenza di avere tutte le intenzioni di tornare per un sequel di Shazam!.

Nel frattempo il produttore Peter Safran ha auspicato che lo stand alone su Black Adam possa arrivare prima sul grande schermo rispetto al ritorno di Shazam contro Black Adam in un film nel quale compaiono insieme.

Per il momento i due s'incontrano in una splendida immagine fan-art. Zachary Levi inoltre ha annunciato il completamente del copione del sequel. Potremo rivedere presto Shazam su grande schermo, non prima comunque del 2020.