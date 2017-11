Shazam!: David F. Sandberg posta un divertente video che rimanda a Batman!

, il regista del prossimo, dedicato al supereroe che convoglia in sé i poteri degli Dei, ha postato via social un simpatico video che mostra il piccolo Shazam! e ...! Non solo quello dei cartoni animati, anche! Date un'occhiata.

Naturalmente, visto che i lavori inizieranno a breve, il regista sta certamente iniziando a fare ricerca e ora ha deciso di prendersi un attimo di pausa per trollarci un po'... O forse è un messaggio subliminale che rimanda ad un possibile "certo" cameo...?

Fatto sta che nel post, diffuso via Instagram, vediamo uno spezzone di cartone animato in cui Billy Batson è a terra, colpito, Batman gli si avvicina, gli chiede se sta bene e il ragazzo pronuncia la parola magica Shazam! trasformandosi nell'eroe: successivamente vediamo uno spezzone di film (Batman V Superman), in cui Ben Affleck (nei panni di Bruce Wayne), si sveglia di soprassalto. Il risultato è davvero divertente!

Per ora del nuovo cinefumetto DC che sarà diretto da David F. Sandberg sappiamo solamente che il casting ha scritturato Zachary Levi nei panni dell'eroe, Asher Angel come Billy Batson, Grace Fulton e Mark Strong nei panni del Dottor Sivana.

Shazam! arriverà in sala ad aprile 2019.