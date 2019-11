Shazam!, David F. Sandberg non ha idea di quello che accadrà in Black Adam

Nei giorni scorsi Dwayne 'The Rock' Johnson ha annunciato l'uscita di Black Adam, cinecomic spin-off della saga di Shazam!, che arriverà nei cinema di tutto il mondo il 22 dicembre 2021.

Il super-anti-eroe della DC Comics è stato perfino invitato nella Batcaverna da Batman, a seguito dell'annuncio, ma evidentemente il regista di Shazam! David F. Sandberg non è stato incluso alla rimpatriata: come ha spiegato Sandberg su Twitter, infatti, non ha la minima idea di ciò che accadrà nel cinecomic con The Rock, che come sappiamo sarà uno spin-off ufficiale del franchise con Zachary Levi.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, il regista ha scritto: "Non ho idea di cosa accadrà in Black Adam o di chi ci sia dentro. Diverso scrittore, diverso regista, diverso produttore. Finora so solo quello che ho letto online. Forse più avanti ne saprò di più, ma al momento posso solo dire di essere curioso come tutti gli altri".

Ricordiamo che, stando ai piani originali della Warner Bros., i due supereroi si incontreranno sullo schermo in futuro, probabilmente in Shazam! 3, come dichiarato dallo stesso Levi.

Cosa ne pensate di questo piccolo franchise in cantiere? Siete curiosi di vedere The Rock nei panni di un supereroe? E cosa vi aspettate da un ipotetico film cross-over fra Shazam e Black Adam? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.