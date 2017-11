Shazam!, David F. Sandberg mette fine alle voci sul suo licenziamento con fare ironico

Procede la vita social del regista), scelto dallaper dirigere il prossimo e già attesissimo Shazam! , che vedrà nei panni dell'eroe del titolo Zachary Levi , mentre a interpretaretroveremo

Dopo aver già scherzato sul rumor che vedrebbe lo studio in procinto di chiudere il DCEU nonostante due film già in produzione e almeno altri due annunciati, in aggiunta anche al divertente video sul Batman di Ben Affleck ecco che oggi Sandberg è tornato a prendersi gioco dei fan creduloni con un nuovo post ironico.



Condividendo così via Twitter un finto DCEULeaks via Subreddit, il regista ha riportato la finta notizia del suo licenziamento, così motivato dal documento (non)ufficiale: "David F. Sandberg è stato licenziato dalla Warner Bros perché voleva sviluppare una versione grintosa e dark, piena di sesso e violenza su Shazam!, con un rating Hard-R, ma non appena letto lo script è stato cacciato a calci dagli uffici dei dirigenti". Insomma, meglio riderci sopra alla fake news, proprio come sta facendo il buon Sandberg.



Vi ricordiamo che Shazam! vedrà nel cast anche Grace Fulton e Mark Strong nei panni del villain, il Dottor Sivana, per un'uscita prevista nelle sale 5 aprile 2019, pochi mesi dopo l'arrivo dello stand-alone di Aquaman diretto invece da James Wan.