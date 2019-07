Shazam!: David F. Sandberg ha cercato di non renderlo più spaventoso di Jurassic Park

David F. Sandberg è un regista che proviene dagli horror e prima di Shazam! ha girato titoli come Lights Out - Terrore nel buio e Annabelle 2: Creation. Molti hanno trovato piuttosto ironico che gli studios abbiano scelto un regista specializzato negli horror per un film come Shazam!, uno dei titoli più spensierati nell'universo DC.

Una sequenza in particolare è stata modificata in corso d'opera per renderla ulteriormente spaventosa; si tratta della scena ambientata nella sala consiliare nel grattacielo di proprietà del padre del dott. Sivana. Lo spettatore assiste all'uccisione di molte persone a causa dei Sins, e dopo la visione di questa scena molte persone si sono chieste se fosse opportuno mostrarla ai bambini.



L'idea di Sandberg era quella di conferire un tocco di anni '80 in più al film, sulla scia di pellicole come I Goonies e E.T. - L'Extraterrestre. Come i film Amblin di quel decennio.

Ed è proprio un cult di Steven Spielberg, ma degli anni '90, ad esser stato usato come metro di paragone per far sì che non superasse il limite di cinema spaventoso.

"Era un po' strano perché avevamo tutte queste scene che non funzionavano, era come se fossimo nel 'possiamo fare di meglio'. Così, in origine, Sivana torna nella villa dell'altra scena eliminata e si schianta sulla festa di Natale aziendale, uccidendo tutti. I Sins in quel caso non uscivano mai. Ma un problema che abbiamo avuto è che la gente non collegava realmente gli attori dell'inizio con gli attori della fine del film, ed è per questo che abbiamo scelto John Glover sia come giovane papà e sia come anziano padre. Per non creare troppa confusione. Parte del motivo risiede nel fatto che volevamo che fosse più spaventoso, mi è stato detto di sfruttare il mio background horror. Dovevo comunque trattenermi un po' perché il rating era ancora PG-13 e quindi doveva essere adatto anche alle famiglie. Ho cercato di non renderlo più spaventoso di Jurassic Park".

In una bellissima immagine fan art si vedono i personaggi di Shazam e Black Adam che s'incontrano mentre in una scena tagliata c'è proprio un riferimento a quest'ultimo, personaggio che vedremo nei prossimi film.