SHAZAM!: date uno sguardo a questi bellissimi Fan-Made Poster!

La Warner Bros. non ha ancora rivelato nulla di ufficiale riguardo il look di, ma alcuni fantastici nuovi poster fan made ci danno un'idea di come potrebbe essere la campagna di marketing di questo nuovo adattamento DC.

Nonostante abbiamo visto un certo numero di foto dal set che ritraevano proprio Zachary Levi vestito da Shazam, non c'è ancora alcuna immagine ufficiale del colorato supereroe della DC Comics (anche se il regista David F. Sandberg ha promesso che arriveranno a breve). Non si può comunque certo biasimare la Warner Bros. per aver ritardato l'uscita di qualsiasi cosa: nemmeno la Disney ha ancora mostrato nulla di ufficiale sulla sua Capitan Marvel!

Naturalmente, molti fan hanno supposto che le immagini ufficiali usciranno quando sarà anche annunciato il titolo ufficiale della pellicola, ma per ora dobbiamo aspettare; nonostante ciò, ecco questi bellissimi poster fan made, che ne pensate?

Sono stati creati da un artista di grande talento (@MessyPandas); anche se sono po' approssimativi, i concetti funzionano bene e sarebbe sicuramente un ottimo modo per commercializzare il film, che è stato descritto come una sorta di incrocio tra Superman e Big!

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), questo avviene urlando una sola parola - SHAZAM! - questo ragazzino orfano di 14 anni può trasformarsi nel Supereroe adulto Shazam (Levi), per gentile concessione di un antico mago. Ancora bambino nel cuore - racchiuso nel corpo di una divinità - Shazam se la spassa in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: divertirsi! Può volare? Ha una visione a raggi X? Può sparare lampi dalle mani? Può saltare il test di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le forze mortali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).

Shazam! arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo tra un anno, ad aprile 2019!