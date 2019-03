Shazam!: Black Adam verrà introdotto attraverso il proprio film standalone

Mancano poche settimane all'arrivo di Shazam! sul grande schermo. E mentre i fan sono in trepidante attesa di scoprire tutte le sorprese che il regista David F. Sandberg ci ha preparato, i produttori hanno iniziato a commentare diversi aspetti circa i personaggi che vedremo (oppure no) nel film. Tra questi: il Black Adam di Dwayne Johnson.

Dovete sapere che, molto tempo prima che la produzione del film partisse in maniera ufficiale, erano diverse le voci che volevano il celebre villain fare il proprio esordio proprio nella prima avventura da protagonista del giovane Billy Batson. Mesi dopo, il tutto è stato smentito, e al personaggio sarà dedicato un intero cinecomic, che ne narrerà le origini e la grandiosità visiva e narrativa.

Molti appassionati, però, sono convinti che il personaggio, in qualche modo, potrà dunque apparire nel sequel, ponendosi come nuovo, poderoso avversario del supereroe, dopo il temibile Dottor Sivana (interpretato da Mark Strong in questo primo film). Sarà così?

Ebbene, stando alle parole del produttore del lungometraggio, Peter Safran, dobbiamo prepararci a vedere Black Adam in azione molto prima di apparire in un sequel di Shazam!. Queste le sue parole:

"Sentite, al momento non possiamo dirlo con certezza, ma ho ragione di credere che avremo un film standalone su Black Adam molto tempo prima che lui e Shazam possano condividere la scena sul grande schermo."

Stando alle parole di Safran, nei piani della Warner Bros. vi sarebbe l'idea di evitare un eccessivo accumulo di personaggi all'interno di questo primo film, permettendo dunque al supereroe di brillare e di poter essere esplorato a dovere, prima di poter incontrare, eventualmente, altri valorosi personaggi:

"Certo. Credo che quello sia l'obiettivo principale. Dare agli eroi la possibilità di brillare, senza dover necessariamente inserire a forza connessioni universali tra di loro. La casa di produzione è stata una grande sostenitrice di questa visione, così come lo è stata la DC Comics, relativa al prendersi il tempo sufficiente per introdurre questi personaggi nel modo giusto, al raccontare le storie che seriamente si vogliono raccontare e al fatto che vi sia un pubblico intenzionato a vedere questi personaggi."

Nella nostra anteprima di Shazam!, abbiamo analizzato e spiegato i motivi per cui, con grande probabilità, il film potrebbe rivelarsi un altro, grande successo per l'universo DC al cinema.