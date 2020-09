Shazam contro Black Adam? Per Zachary Levi 'sarebbe fantastico'

Ormai sembrano esserci pochi dubbi: il teaser poster di Black Adam è un chiaro riferimento alla rivalità con Shazam!, e anche Zachary Levi sarebbe entusiasta di partecipare ad un film con Dwayne Johnson.

L'attore che ha interpretato l'ironico supereroe DC si è ritrovato spesso a rispondere alla domanda sul possibile incontro con il villain di The Rock, e stavolta ha risposto così a 4D Xperience: "Saperlo sarebbe molto al di sopra delle mie possibilità. Non ne ho idea. The Rock è un pianeta a parte, fa ciò che vuole: The Rock fa ciò che The Rock vuole, quindi vedremo come verrà gestito il tutto. Per quanto riguarda i fumetti, Black Adam e Captain Marvel (questo il mio nome originale) sono come lo yin e lo yang, sono identici".

Una somiglianza che ha messo in crisi Levi, visto che assomigliare a The Rock in tutto e per tutto richiederebbe anni di palestra, ma l'idea di partecipare ad un crossover non smette di affascinarlo: "Black Adam proviene dalla stessa parte dell'universo DC da cui proviene anche Captain Marvel/Shazam, quindi spero che si incontrino. Credo che sarebbe fantastico. Johnson sta girando il film stand alone di Black Adam, e noi gireremo il nostro sequel: vedremo cosa verrà fuori da lì".

Le riprese di Shazam Fury of the Gods inizieranno presto, ma è probabile che in effetti Levi non sappia ancora molto sui piani futuri di Warner Bros. Stando alle sue parole, sembra comunque che i due personaggi si affronteranno solo dopo i rispettivi progetti stand alone e che gli autori si vogliano prima concentrare sul titanico film di Black Adam, anche se non è da escludere qualche cameo a sorpresa ora che la visione sul futuro del DC Universe si sta facendo più chiara.